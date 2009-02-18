Изменения к закону об ипотеке касаются договоров после 14 января

Министерство юстиции Украины подчеркивает, что изменения, внесенные в Закон “Об ипотеке”, распространяются лишь на ипотечные договоры, заключенные после 14 января 2009 года.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Минюста, переданном УНИАН.

Пресс-служба отмечает, что в связи с многочисленными обращениями физических и юридических лиц относительно применения новых изменений к закону “Об ипотеке“ что касается внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки на основании договора, Министерство юстиции обращает внимание, что эти изменения могут быть применены лишь к ипотечным договорам, заключенным после вступления в силу закона “О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства“, то есть – к ипотечным договорам, заключенным после 14 января 2009 года.

Так, Конституцией Украины закреплен один из общепризнанных принципов современного права относительно необратимости действия во времени законов и других нормативно-правовых актов (часть первая статьи 58).

В то же время, по сообщению пресс-службы, для практического применения установленного законодателем нового механизма внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки необходимо внесение изменений в ряд законов Украины, в частности, “Об ипотеке“, “О нотариате“, “О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничении“. В связи с этим, как сообщалось ранее, министерство вместе с представителями банковского сектора образуют совместную рабочую группу, которая займется разработкой изменений к законодательству в сфере реализации залогового имущества (ипотеки).

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2009 г. Минюст отозвал разъяснение для граждан относительно принудительного взыскания имущества, которое выступает предметом залога или ипотеки.

В разъяснении, изданном 23 декабря 2008 года, речь шла об осуществлении внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки. В частности, отмечалось, что принудительное взыскание предмета ипотеки (или залога) возможно лишь на основании решения суда.

Однако в связи с изменениями к закону «Об ипотеке» относительно внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки на основании договора, внесенными законом «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», Министерство юстиции просит считать ранее изданное разъяснение отозванным.

Изменениями к закону, в частности, установлено, что предостережение об удовлетворении требований ипотекодержателя, которое содержится в ипотечном договоре, приравнено по правовым последствиям к отдельному договору между должником и кредитором об удовлетворении требований кредитора.

*** Закон Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» был принят Верховной Радой 25 декабря 2008 года и вступил в силу 14 января 2009 года.