Правительство предлагает принять Закон ”О доступе к информации”

Кабинет министров предлагает принять Закон "О доступе к информации".

Соответствующий законопроект, который был разработан Министерством юстиции и прошел общественное обсуждение, одобрен сегодня на правительственном заседании, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, будущий закон должен определить границы и способы реализации конституционного права на доступ к информации, в том числе, к засекреченным документам, если они были закрыты для общего доступа с нарушением законодательства. Закон также устанавливает государственные гарантии этого права.

В частности, пересматриваются важные положения действующего Закона Украины „Об информации”, касающиеся правового режима доступа к информации. Вводится понятие "государственные секреты", которое охватывает государственную и служебную тайны, дается определение понятия „служебная тайна” и устанавливаются критерии отнесения информации к ней, усовершенствовано определение термина "общественно значимая информация" и тому подобное.

Важнейшие положения проекта касаются упрощения процедуры получения информации, которая находится у распорядителей информации, а именно:

- определение гарантий реализации права каждого на доступ к информации (в частности, через установление перечня сведений, которые подлежат обязательному обнародованию субъектами властных полномочий);

- определение особенностей обнародования информации субъектами властных полномочий через официальные веб-сайты;

- усовершенствование порядка оформления запросов относительно предоставления информации (в том числе запросов в форме электронного документа);

- определение, что информация по запросам предоставляется бесплатно, и только если предоставление информации требует дополнительной проработки источников, удовлетворение запроса осуществляется за плату; для отдельных категорий лиц предусмотрено освобождение от указанной платы;

- установление для отдельных категорий лиц особенностей во время реализации ими права на получение информации, необходимой для выполнения служебных обязанностей или в связи с осуществлением их профессиональной деятельности;

- установление оснований ответственности за нарушение законодательства о доступе к информации и порядка обжалования решений, действий или бездеятельности распорядителей информации.

Министр юстиции отметил, что на данное время правовая регуляция данного вопроса не достаточным образом обеспечивает реализацию конституционного права на доступ к информации. Кроме того, создание надлежащих правовых условий для реализации права доступа к информации является обязанностью и обязательством Украины, которые следуют из ее членства в Совете Европы.