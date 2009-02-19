Законодатели ухудшили условия выплат для безработных

Принятый Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения» ухудшает условия получения выплат для людей, которые стали безработными.

Об этом сказал народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК во время презентации городской организации в Днепродзержинске Днепропетровской области после посещения городского центра занятости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК отметил, что в связи с принятием данного закона миллионы людей, которые имеют земельные паи, “попали в немилость как Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, так и центров занятости”. Он отметил, что данным законом предусмотрено, что люди, которые получили земельные паи, не имеют права стать на учет в центре занятости. «Это полный абсурд. Потому что учителя и врачи, которые находятся в селе, также имеют паи, и если их увольняют, то они фактически лишаются права получать государственную социальную помощь», – отметил А.ЯЦЕНЮК. При этом он добавил, что «это является ярким свидетельством того, что законы у нас принимают как в фаст-фуде: никто не читает, что там написано».

Лидер «Фронта перемен» отметил, что в нововведениях есть еще одна норма, “которая существенно ухудшает состояние безработных”, поскольку раньше потерявшие работу люди могли рассчитывать на помощь государства уже на восьмой день с момента увольнения, то после принятия данного закона “необходимо ожидать 90 дней”. Он считает, что «благодаря таким нововведениям в Украине скрывается реальный уровень безработицы». По словам А.ЯЦЕНЮКА, «сегодня формально мы имеем около миллиона украинцев, которые потеряли работу и официально зарегистрированы, но я думаю, что к этому миллиону можно приплюсовать такую же цифру – так называемый процент латентной или скрытой безработицы».

Как сообщает пресс-служба “Фронта перемен” со ссылкой на данные Днепродзержинского городского центра занятости, в городе по состоянию на 1 января 2009 г. уровень безработицы составил 2,4%, по области – 2,5%. Резкое увеличение количества безработных произошло в ноябре 2008 года, когда ежедневно центр занятости регистрировал около 100 человек. По сравнению с началом прошлого года уровень безработицы в Днепродзержинске увеличился вдвое – с 1,28 до 2,43%. Сегодня, по данным центра, в Днепродзержинске соотношение количества тех, кто стремится найти работу, и свободных вакансий составляет 16:1. Большинство безработных – мужчины.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения». За это решение проголосовали 417 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Законом внесены изменения в Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, Законы „О занятости населения”, „Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы”, „О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования”.