Экспортеров обяжут продавать 50% валютной выручки

Верховная Рада приняла сегодня в первом чтении законопроект, обязывающий экспортеров продавать 50% валютной выручки.

За принятие соответствующего законопроекта №3585 проголосовало 237 депутатов при минимально необходимых 226. Об этом сообщает информагентство «Украинские новости».

"Установить обязательную продажу в течение не позднее 5 дней со дня поступления 50% объема поступлений в иностранной валюте в пользу резидентов через уполномоченные банки на межбанковском валютном рынке Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также предусматривает ужесточение требований по сроку возврата валютной выручки в Украину после экспорта товаров и услуг со 180 дней до 90 дней.

Напомним, что с 1 апреля 2005 года Кабинет Министров и Национальный банк отменили обязательную продажу 50% валютной выручки экспортерами