ВР предлагает ввести мораторий на выселение из залогового жилья

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается предоставить право коммерческим банкам по согласованию с заемщиком в срок до 31 декабря 2009 года проводить реструктуризацию задолженности по ипотечным кредитам заемщиков – физических лиц на приобретение жилой недвижимости без снижения финансового класса заемщика, путем: предоставления заемщикам отсрочки уплаты суммы основного долга по кредитным договорам на срок не больше двух лет, продления срока кредитных договоров сроком до десяти лет с учетом ограничений, которые действуют в коммерческих банках, изменения способа начисления процентов.

Законопроектом предусмотрено ввести на 2009-2010 гг. мораторий на принудительное выселение из жилья, в котором проживает или зарегистрировано физическое лицо – ипотекодатель, в случае, если проценты по ипотечному жилищному кредитному договору платятся своевременно или с максимальной задержкой до двух месяцев, а также документально урегулирован вопрос реструктуризации долга на согласованных с банком условиях.