ВР не поддержала законопроекты по процедуре увольнения главы НБУ

Верховная Рада Украины не поддержала ни один из четырех законопроектов с одинаковым названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам деятельности Национального банка Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за каждый из данных законопроектов голосовали не больше 200 народных депутатов (при необходимых 226 - УНИАН).

Эти законопроекты касались процедуры отстранения председателя НБУ и выполнения его обязанностей.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав АРЖЕВИТИН, все эти четыре законопроекта противоречат Конституции Украины.

По его словам, такой точки зрения придерживается и комитет, и юридическое управление Верховной Рады Украины.

Он предложил народным депутатам Украины внести изменения в Конституцию Украины в части порядка назначения и увольнения председателя НБУ.

Он напомнил, что законы не могут вступать в противоречие с Конституцией, поэтому от имени комитета не рекомендовал к принятию ни один из четырех законопроектов.