ВР приняла закон об ослаблении кризиса в нефтеперерабатывающей отрасли

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» об ослаблении негативного влияния мирового финансового и экономического кризиса на отечественную нефтеперерабатывающую отрасль.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 410 народных депутатов из 439 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается установить импортную пошлину на битум в размере 10% от таможенной стоимости. Кроме того, документом отменяется экспортная пошлина на сжиженные газы (кроме природного).

По закону, объектом налогообложения является стоимость товаров (продукции), которые импортируются (ввозятся, пересылаются) на таможенную территорию Украины (кроме нефтепродуктов, которые ввозятся для промышленной переработки по прямым договорам на нефтеперерабатывающие предприятия Украины, которые имеют все стадии технологического процесса по изготовлению нефтепродуктов по перечню определенному Кабинетом Министров Украины в соответствии с Законом Украины «О ставках акцизного сбора на некоторые товары (продукцию)»), в том числе в пределах бартерных (товарообменных) операций или без оплаты их стоимости либо с частичной оплатой.