ВР приняла закон по арендным отношениям

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” относительно арендных отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 403 народных депутата из 434 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается, что оценка объектов аренды государственной и коммунальной собственности осуществляется по методике, утвержденной Кабинетом министров Украины. Кроме того, по закону к участию в созданном членами трудового коллектива хозяйственном обществе может привлекаться юридическое лицо – инвестор. Взаимоотношения между членами трудового коллектива и инвестором устанавливаются на договорной основе.

Предусматривается также, что арендодатель в течение пяти дней после согласования условий договора с органом, уполномоченным управлять соответствующим имуществом, и органом Антимонопольного комитета Украины, а в случае, если заявление об аренде имущества не нуждается в согласовании (относительно аренды отдельного индивидуально определенного имущества, кроме недвижимого), в течение пятнадцати дней после даты его регистрации дает объявление о намерении передать имущество в аренду и принимает в течение десяти дней заявление об аренде этого имущества или отказывает в заключении договора аренды и сообщает об этом заявителю.

В случае, если других заявлений не подано, конкурс на право аренды не проводится и договор аренды заключается с заявителем. Если поступает два или больше заявления, с учетом первого, арендодатель объявляет конкурс на право аренды.

В случае поступления заявления от лица, которое по закону имеет право на аренду без проведения конкурса, объявление о намерении передать имущество в аренду не дается и договор аренды заключается с заявителем.

При этом, Фонд государственного имущества Украины, его региональные отделения учитывают во время рассмотрения материалов о передаче в аренду недвижимого имущества предложения местной государственной администрации, соответствующего органа местного самоуправления о размещении бюджетных учреждений.