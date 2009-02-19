ВР внесла изменения в закон о концессиях

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины „О концессиях” относительно особенностей применения концессионных соглашений для объектов права государственной или коммунальной собственности, которые используются для осуществления деятельности по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 367 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что концессиедатель обязан согласовать условия концессионного конкурса в отношении объектов права государственной или коммунальной собственности, которые используются для осуществления деятельности по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу, с центральным органом исполнительной власти, который осуществляет государственное регулирование в соответствующей сфере, до утверждения условий такого конкурса.

Кроме того предусмотрено, что для договоров концессии в отношении объектов, которые используются для осуществления деятельности по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу, существенными условиями дополнительно является:

обязательность соблюдения лицензионных условий концессионером при осуществлении соответствующего вида деятельности;

условия содержания объекта концессии в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил, которые действуют в соответствующей сфере деятельности;

условия передачи концессиедателю объекта концессии по окончании срока действия концессионного договора в должном техническом состоянии согласно требованиям государственных стандартов, норм и правил, действующих на время передачи в соответствующей сфере деятельности.