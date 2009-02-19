ВР усилила ответственность за невыплату зарплат, стипендий и пенсий

Верховная Рада Украины приняла Закон «Об усилении ответственности за несвоевременную выплату или безосновательную невыплату заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 247 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В частности, предусмотрено, что нарушение установленных сроков выплаты пенсий, стипендий, зарплат, выплата их не в полном объеме, а также другие нарушения требований законодательства о труде влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, и граждан – субъектов предпринимательской деятельности - от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.