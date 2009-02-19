ВР создала ВСК по расследованию нарушений Черновецкого
19:45, 19 февраля 2009Соцполитика
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Комиссия будет работать три месяца
Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия незаконных распоряжений должностными лицами КГГА.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 383 народных депутата из 424 зарегистрированных в сессионном зале.
Главой комиссии избран член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Кирилл КУЛИКОВ, заместителем – член фракции КПУ Николай КРАВЧЕНКО. В состав комиссии вошли по три депутата от БЮТ и Партии регионов, один – от Блока Литвина, один – от НУ-НС.
Комиссия будет работать три месяца.
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