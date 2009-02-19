Правительство считает некорректным заявление Минюста

Правительство считает некорректным заявление Министерства юстиции относительно того, что банки имеют право без судебного решения изымать имущество граждан, которое находится в залоге в банках, если они не могут рассчитываться по кредитным обязательствам.

Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА.

Она сообщила, что «правительство отменило это разъяснение».

«Подобные разъяснения по духу, стилистике, а также по отсутствию аргументации напоминают заявления, которые исходят от спикеров Секретариата Президента, и наводят на мысль, что в своих разъяснении Минюст также руководствовался указаниями Бонковой», - заявила М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции 17 февраля отозвало распространенное 24 декабря разъяснение для граждан относительно невозможности принудительного (без решения суда) взыскания имущества, которое выступает предметом залога или ипотеки.

Министерство юстиции просит считать ранее изданное разъяснение отозванным в связи с изменениями в Закону Украины «Об ипотеке» относительно внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки на основании договора, внесенными Законом Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

Изменениями в Закон, в частности, установлено, что предостережение об удовлетворении требований ипотекодержателя, которое содержится в ипотечном договоре, приравнено по правовым последствиями к отдельному договору между должником и кредитором об удовлетворении требований кредитора.