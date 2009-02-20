Временно ввезенные автомобили могут стать «постоянными»

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменения в статью 11 Закона Украины „О порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, которые ввозятся (пересылаются) гражданами на таможенную территорию Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 250 народных депутатов из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что транспортные средства по ряду кодов Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, временно ввезенные под обязательство об обратном вывозе, не могут быть разукомплектованы на запасные части или переданы во владение другим лицам. Такие транспортные средства могут быть оформлены для постоянного пользования после уплаты соответствующих налогов и сборов, предусмотренных законодательством при ввозе транспортных средств для свободного пользования.