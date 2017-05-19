Гройсман уверен, что в Раде найдутся голоса для принятия пенсионной реформы
Гройсман также рассказал, что средства на пенсионную реформу правительство сможет найти благодаря детенизации украинской экономики, которая произошла после повышения минимальных зарплат до 3200 грн.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает найти необходимые голоса народных депутатов Верховной Рады для принятия пенсионной реформы.
Об этом он заявил в эфире канала "1+1".
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"Я глубоко уверен, что мы найдем необходимое количество голосов для того, чтобы эта реформа была принята", – сказал он.
Гройсман также рассказал, что средства на пенсионную реформу правительство сможет найти благодаря детенизации украинской экономики, которая произошла после повышения минимальных зарплат до 3200 грн.
"Как я уже сказал, мы начали детенизировать зарплату, и нам это удалось... На сегодня от повышения минимальной зарплаты в стране мы уже мобилизовали в Пенсионный фонд плюсом свыше плана 7,9 млрд грн. Это средства украинских пенсионеров, которые мы должны им отдать", – сказал премьер.
Он отметил, что на проведение реформы в 2017 году нужно 12 млрд грн и 7,9 млрд грн уже есть.
"Но хочу сказать, что у нас только май. Мы будем иметь необходимую сумму, чтобы ввести выплаты с 1 октября. На следующий год нам надо 30 млрд грн. Но мы будем удерживать дефицит Пенсионного фонда, он не будет увеличиваться. Без реформы дефицит Пенсионного фонда в следующем году был бы равен 175 млрд грн", – заявил Гройсман.
Напомним, 17 мая Кабмин одобрил проект пенсионной реформы, предложенный Гройсманом. Документ направлен для рассмотрения в Национальный совет реформ, после обсуждения и утверждения на котором проект будет направлен в Верховную Раду Украины для голосования.
Реформа, в частности, предполагает отмену ограничений на пенсии работающим пенсионерам, отмену особых условий выхода на пенсию, постепенную ликвидацию дефицита Пенсионного фонда и другое.
13 мая Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если не проведет пенсионную реформу. Он анонсировал повышение пенсий и отмену их налогообложения с 1 октября текущего года. 6 декабря 2016 года Верховная Рада Украины приняла решение о повышении минимальной зарплаты с 1 января 2017 года до 3200 грн.