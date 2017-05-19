Гройсман уверен, что в Раде найдутся голоса для принятия пенсионной реформы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает найти необходимые голоса народных депутатов Верховной Рады для принятия пенсионной реформы.

Об этом он заявил в эфире канала "1+1".

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"Я глубоко уверен, что мы найдем необходимое количество голосов для того, чтобы эта реформа была принята", – сказал он.

Гройсман также рассказал, что средства на пенсионную реформу правительство сможет найти благодаря детенизации украинской экономики, которая произошла после повышения минимальных зарплат до 3200 грн.

"Как я уже сказал, мы начали детенизировать зарплату, и нам это удалось... На сегодня от повышения минимальной зарплаты в стране мы уже мобилизовали в Пенсионный фонд плюсом свыше плана 7,9 млрд грн. Это средства украинских пенсионеров, которые мы должны им отдать", – сказал премьер.

Он отметил, что на проведение реформы в 2017 году нужно 12 млрд грн и 7,9 млрд грн уже есть.

"Но хочу сказать, что у нас только май. Мы будем иметь необходимую сумму, чтобы ввести выплаты с 1 октября. На следующий год нам надо 30 млрд грн. Но мы будем удерживать дефицит Пенсионного фонда, он не будет увеличиваться. Без реформы дефицит Пенсионного фонда в следующем году был бы равен 175 млрд грн", – заявил Гройсман.

Напомним, 17 мая Кабмин одобрил проект пенсионной реформы, предложенный Гройсманом. Документ направлен для рассмотрения в Национальный совет реформ, после обсуждения и утверждения на котором проект будет направлен в Верховную Раду Украины для голосования.

Реформа, в частности, предполагает отмену ограничений на пенсии работающим пенсионерам, отмену особых условий выхода на пенсию, постепенную ликвидацию дефицита Пенсионного фонда и другое.

13 мая Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если не проведет пенсионную реформу. Он анонсировал повышение пенсий и отмену их налогообложения с 1 октября текущего года. 6 декабря 2016 года Верховная Рада Украины приняла решение о повышении минимальной зарплаты с 1 января 2017 года до 3200 грн.