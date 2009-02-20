Ющенко будет останавливать повышение тарифов КГГА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает и в дальнейшем останавливать решения киевской городской власти относительно необоснованного повышения коммунальных тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на собрании Ассоциации городов Украины и общин.

Президент отметил, что в настоящее время необходимо дать честный ответ на установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В частности, по словам В.ЮЩЕНКО, он не понимает, почему богатые граждане должны пользоваться льготами, оплачивая жилищно-коммунальные услуги.

Глава государства заметил, что в Украине рано или поздно придется выходить на экономически обоснованные тарифы. В то же время он пообещал останавливать действия распоряжений столичной власти о повышении коммунальных тарифов, «если они будут формироваться на экономически необоснованных расчетах».

Также В.ЮЩЕНКО раскритиковал решение исполнительной власти о повышении цен на энергоносители «задним числом». По его словам, он понимает необходимость повышения этих цен, но считает недопустимым делать это «задним числом», как это было сделано в текущем году. По словам В.ЮЩЕНКО, это привело, в том числе, к резкому снижению уровня оплаты за потребленные энергоносители, и на сегодня уровень оплаты составляет 46,7% против 93,9% в 2008 году.