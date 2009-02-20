Франция поможет Украине адаптировать законы

Франция определила своим приоритетом помощь Украине в адаптации украинского законодательства к нормам ЕС, поскольку считает это самым эффективным путем Украины к Европейскому Союзу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, это подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жак ФОР в ходе встречи с министром Украины Николаем ОНИЩУКОМ, которая состоялась в украинском Минюсте 20 февраля 2009 года.

«Мы считаем, что нужно предпринимать небольшие, но конкретные шаги, и это является самым лучшим путем приблизить Украину к Европейскому сообществу», - отметил в этой связи дипломат.

В ходе встречи посол информировал украинского министра о готовности предоставить Министерству юстиции Украины законы Франции в сфере борьбы с коррупцией, переведенные на украинский язык. Этой же теме будет посвящен «круглый стол», который состоится в Киеве 29 апреля при содействии посольства Франции.

Также посол Франции пригласил Министерство юстиции Украины и его главу принять участие в «круглом столе», который состоится в Киеве 3 апреля и будет посвящен содействию украинским судьям относительно защиты окружающей среды. Одним из вопросов, который будет поднят во время мероприятия, будет адаптация украинского законодательства в этой сфере к нормам Европейского Союза.

В ходе встречи посол Франции и украинский министр юстиции обсудили шаги, предпринимаемые в Украине относительно реформирования системы юстиции и приближения ее к европейским стандартам.

По словам министра юстиции, уже в марте в Украине может произойти ряд важных событий в юстициарной сфере, которые заложат предпосылки для реформирования криминальной юстиции и борьбы с коррупцией.

В частности, ожидается внесение Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады проекта нового Уголовно-процессуального кодекса, который основывается на европейских стандартах в области криминальной юстиции. Кодекс должен в корне изменить систему досудебного следствия в Украине.

Кроме того, ожидается принятие Верховной Радой Украины во втором чтении пакета антикоррупционных законов, которые абсорбировали лучший мировой опыт в борьбе с этим явлением.

Н.ОНИЩУК отметил, что специалисты имеют большие ожидания в реализации таких намерений. Вместе с тем, подчеркнул министр, Украина хотела бы иметь более ощутимые сигналы из Европы относительно поддержки этих усилий и стремлений нашего государства интегрироваться в европейское сообщество.