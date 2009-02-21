Ющенко ветировал закон о господдержке “Артека”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал Закон «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия» (№ 906–VI), принятый Верховной Радой 3 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО считает, что принятие данного закона имеет важное значение для полноценного функционирования и развития детских центров «Артек» и «Молодая гвардия» и поэтому заинтересован в скорейшем его подписании.

В то же время, по мнению главы государства, принятый закон имеет ряд недостатков, которые будут создавать препятствия в роботе указанных детских учреждений.

Поэтому, в соответствии с Конституцией Украины, глава государства вернул со своими предложениями закон для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Суть внесенных главой государства предложений сводится к трем основным моментам.

В частности, В.ЮЩЕНКО предлагает при определении размера земельных участков, которые предоставлены в постоянное пользование «Артеку» и отнесены к землям государственной собственности и не подлежат отчуждению, учесть земельный участок размером 2,8 га бывшего пансионата «Аю-Даг» (с пляжной зоной), который находится у детского центра «Артек» на праве хозяйственного ведения.

Кроме того, Президент предлагает с целью улучшения обслуживания детей в пределах территории детских центров средствами связи, необходимыми лекарственными средствами, размещения банкоматов для обслуживания работников этих центров (зарплатный проект) разрешить аренду закрепленного за детскими центрами имущества для размещения аптечных киосков, инженерно-технических сооружений связи, а также банкоматов для обслуживания зарплатного проекта для работников центра.

В.ЮЩЕНКО также подчеркивает, что в последнее время участились попытки введения сервитута относительно земельных участков, предоставленных в постоянное пользование «Артеку», путем установки сервитута относительно этих земельных участков по решению суда.

По его мнению, установление земельного сервитута может привести к проходу (проезду) по территории детского центра грузового транспорта, что может представлять угрозу жизни и здоровью детей и нанести вред природной среде.

Президент предлагает запретить установление сервитута относительно имущества, закрепленного за детскими центрами «Артек» и «Молодая гвардия» на праве хозяйственного ведения, а также относительно земельных участков, предоставленных этим детским центрам в постоянное пользование.

В.ЮЩЕНКО уполномочил руководителя Государственного управления делами Игоря ТАРАСЮКА представлять предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 февраля приняла закон о государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

Законом предусматривается предоставление дополнительного финансирования в 2010 году на приобретение 90% путевок «Артека» и 100% путевок «Молодой гвардии”.

Кроме того, закон определяет особенности правового режима имущества детских центров, которое закреплено за ними на праве хозяйственного ведения, и земельных участков, предоставленных им в постоянное пользование.

Руководство «Артека» заявляло, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Кроме того, руководство «Артека» заявило о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

30 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство обеспечит функционирование «Артека» за счет перераспределения расходов на содержание Президента и его Секретариата.

31 января правительство одобрило изменения в государственный бюджет на 2009 год о выделении 60 млн. грн. на приобретение путевок в «Артек» и выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение центра.

Кроме того, Кабмин передал МДЦ «Артек» из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров.