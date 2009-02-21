Президент вернул в парламент закон по АПК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в Верховную Раду для повторного рассмотрения Закон № 922-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, парламентом были учтены не все замечания Президента, в результате чего отдельные положения закона, поступившего ему на подпись, противоречат Конституции Украины, а также законам Украины, которые являются базовыми в соответствующих сферах.

В частности, прелагаемые законом порядок и особенности осуществления Национальным банком Украины поддержки ликвидности коммерческих банков, которые выдали кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям, через соответствующие инструменты рефинансирования (в том числе предоставление стабилизационного кредита) не только противоречат нормам Конституции Украины и Закона «О Национальном банке Украины», но и могут повлечь случаи невозврата депозитов вкладчикам банка при отсутствии имеющихся для таких выплат денежных ресурсов, чем, соответственно, будет нарушено и право вкладчика на получение вклада в полном объеме.

Не может быть поддержано и изменение, которым предлагается установить запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2010 года, и расширяется перечень видов земель, на которые он распространяется.

Это не согласовывается с требованиями Земельного кодекса Украины, которыми введен мораторий на отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения на период до вступления в силу законов о государственном земельном кадастре и о рынке земель.

Кроме того, вводимый законом запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения охватывает более широкий круг общественных отношений, чем мораторий на отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения, предусмотренный Земельным кодексом Украины. Введение такого запрета является ни чем иным, как сужением объема существующего права граждан распоряжаться своей собственностью, провозглашенного Конституцией Украины.

Представлять предложения Президента Украины во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады будет министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля ВР приняла в новой редакции с учетом некоторых предложений Президента Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса".