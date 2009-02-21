Томенко: решение Президента по "Артеку" неадекватное

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает неадекватным решение Президента Виктора ЮЩЕНКО применить право вето к закону, который касается поддержки детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

Об этом он заявил сегодня в комментарии УНИАН.

Н.ТОМЕНКО отметил, что последние несколько месяцев Секретариат Президента называл разные имена виновных в проблемах «Артека», кроме главы государства.

Заместитель председателя ВР отметил, что правительство быстро и ответственно отреагировало на проблемы детского лагеря, также поступил и парламент. Н.ТОМЕНКО напомнил, что 3 февраля были приняты соответствующие законы, а 6 февраля они были направлены Президенту на подпись.

«Но две недели законы лежали у Президента, а затем были ветированы», - сказал он.

По мнению вице-спикера, даже если в законе есть неоднозначные нормы, на которые обратил внимание глава государства, то можно было бы пойти другим путем. В частности, Президент должен был подписать закон и дать возможность «Артеку» подготовиться к летнему сезону. За это время В.ЮЩЕНКО мог бы внести в парламент новый законопроект, который бы исправил недостатки.

Н.ТОМЕНКО прогнозирует, что ВР оперативно отреагирует на такие действия главы государства и преодолеет вето на закон, касающийся детских центров.

«Это вето является специфическим с точки зрения морали», - убежден вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Президент Украины заветировал Закон Украины «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия» (№ 906–VI), принятый Верховной Радой 3 февраля.

По мнению главы государства, принятый закон имеет ряд недостатков, которые будут создавать препятствия в работе указанных детских учреждений.

В частности, В.ЮЩЕНКО предлагает при определении размера земельных участков, которые предоставлены в постоянное пользование «Артеку» и относятся к землям государственной собственности и не подлежат отчуждению, учесть земельный участок размером 2,8 га бывшего пансионата «Аю-Даг» (с пляжной зоной), который находится у детского центра «Артек» на праве хозяйственного ведения.

Кроме того, Президент предлагает с целью улучшения обслуживания детей в пределах территории детских центров средствами связи, необходимыми лекарственными средствами, размещения банкоматов для обслуживания работников этих центров (зарплатный проект) разрешить аренду закрепленного за детскими центрами имущества для размещения аптечных киосков, инженерно-технических сооружений связи, а также банкоматов для обслуживания зарплатного проекта для работников центра.

Кроме того, Президент предлагает запретить установление сервитута в отношении имущества, закрепленного за детскими центрами «Артек» и «Молодая гвардия» на праве хозяйственного ведения, а также в отношении земельных участков, предоставленных этим детским центрам в постоянное пользование.

Справка УНИАН. Верховная Рада 3 февраля приняла закон о государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

Законом предусматривается предоставление дополнительного финансирования в 2010 году на приобретение 90% путевок «Артека» и 100% путевок «Молодой гвардии”.

Кроме того, закон определяет особенности правового режима имущества детских центров, которое закреплено за ними на праве хозяйственного ведения, и земельных участков, предоставленных им в постоянное пользование.