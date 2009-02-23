Сократить дефицит бюджета можно, изменив пенсионные законы

Сократить дефицит бюджета можно, изменив пенсионное законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По мнению А.ШЛАПАКА, необходимо внести изменения в закон №3556 относительно пенсионного законодательства. В частности, ограничить пенсии некоторым категориям граждан, а также сократить некоторые льготы.

По его словам, предыдущие выборы народных депутатов проходили под лозунгом отменить льготы, однако это до сих пор не сделано.

По мнению А.ШЛАПАКА, отмена льгот народным депутатам позволила бы сэкономить около 400 млн. грн. Относительно пенсий для некоторых категорий граждан первый заместитель главы Секретариата Президента сообщил, что законодательством предусмотрено, что пенсия не может превышать 12 необлагаемых минимумов, и это касается, в том числе, Президента Украины, однако исключением из этого являются депутаты ВР и судьи.

А.ШЛАПАК также отметил, что на сегодня некоторые категории граждан получают пенсию в размере более 20-30 тыс. грн.

По его мнению, внесение изменений в пенсионное законодательство позволит сэкономить около 20 млн. грн.