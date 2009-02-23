Прокуратура столицы опротестовала решение Киевсовета

Прокуратура столицы опротестовала решение Киевского городского совета №657/657 «О размещении малых архитектурных форм и временных сооружений в городе Киеве» от 27 ноября 2008 г., в соответствии с которым полномочия по размещению временных сооружений – так называемых МАФов – переданы единому оператору – коммунальному предприятию «Киевское инвестиционное агентство».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Прокурорская проверка засвидетельствовала, что решение Киевсовета не только нарушает требования земельного законодательства относительно порядка распоряжения землями территориальной общины, но и не согласовано с Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в городе Киеве.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля 2009 г. на заседании сессии Киевсовета по требованию предпринимателей, которые принимали участие в митинге возле столичной мэрии, созданное оппозиционное к промэрской команде депутатское большинство отменило отмеченное выше решение Киевсовета. Также по требованию предпринимателей депутаты отменили решение Киевсовета от 17.07.08 №58/58 «О мерах по благоустройству объектов торговли (малых архитектурных форм)». Как заявляли предприниматели, принятые в 2008 г. решения, касающиеся МАФов разрушают малый и средний бизнес в столице.

Для вступления в силу решений горсовета, принятых 12 февраля, их должен подписать Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.