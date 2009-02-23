ГНА и ФРУ подписали Меморандум

Сегодня глава Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК и генеральный директор Федерации работодателей Украины Владимир ГРИЩЕНКО подписали Меморандум о сотрудничестве и создании благоприятной налоговой среды в Украине между ГНАУ и Федерацией работодателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации.

„Сегодня мы имеем возможность вести нашу работу на более качественном, чем раньше, уровни, подробнее рассматривать проблемы, возникающие в налоговой сфере, и реагировать на них. Меморандум будет способствовать установлению равноправных партнерских отношений между налоговыми органами и бизнесом”, – отметил С.БУРЯК.

На протяжении 2006-2008 лет меморандумы о сотрудничестве и договорах о сотрудничестве были заключены между региональными органами государственной налоговой службы и областными организациями работодателей.

Согласно заключенному на центральном уровне Меморандуму, на каждый календарный год будет составляться отдельный план мероприятий, где будут определяться конкретные направления сотрудничества. По словам председателя ГНА, План мероприятий на 2009 год будет согласован и утвержден уже до 1 марта текущего года. Кроме того, будет создана постоянно действующая общая Рабочая группа из представителей ФРУ и ГНА Украины, аналогичные группы будут создаваться на региональном уровне.

Целесообразность и эффективность сотрудничества между властью и бизнесом подчеркнул также генеральный директор Федерации работодателей Украины В.ГРИЩЕНКО. По его словам, такое сотрудничество позволит быстро реагировать на проблемные вопросы, а ФРУ, в свою очередь, не будет защищать тех предпринимателей, которые нарушают законодательство.