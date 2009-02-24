Ющенко саботирует антикризисные законопроекты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает саботажем ветирование Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО первоочередных законопроектов по минимизации последствий кризиса, а также законов о государственной поддержке детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с председателями областных советов.

«У нас сегодня абсолютно ненормальная практика, когда закон принимается 400 голосами в парламенте, а потом эти законы ветируются, а потом вето некому преодолевать. Вот так, например, произошло с «Артеком». Что плохого в том, что «Артеку» выделены дополнительные ресурсы? Вето. Антикризисный закон по преодолению кризисных явлений в аграрном секторе, 300 голосов в парламенте, - вето. Это уже закономерность, это просто уже похоже на системную работу, которая называется саботажем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В связи с этим премьер-министр призвала председателей областных советов принять активное участие в подготовке законопроектов, регулирующих деятельность органов местного самоуправления, которые планируется рассмотреть в Верховной Раде на следующей сессионной неделе – 4 или 5 марта. Премьер-министр также посоветовала руководителям местных советов провести необходимые консультации с лидерами своих партий для обеспечения полной поддержки законопроектов в парламентском зале.

В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, на следующей пленарной неделе планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в бюджетный кодекс, о внесении изменений в бюджет на 2009 год в частях, касающихся местных органов самоуправления, а также законопроект об Ассоциации органов местного самоуправления, который в настоящее время готовится к рассмотрению во втором чтении.

Как сообщалось, 23 февраля первый заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК сообщил, что Президент Украины применил право вето к закону о поддержке «Артека» с целью сохранения в государственной собственности 2,8 гектаров земли.

Он напомнил, что Президент 20 февраля применил право вето к закону о № 906-VI «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

А.ШЛАПАК отметил, что это вето никоим образом не заблокировало деятельность этих детских центров. Президент не мог не заметить, что в законе при определении размера земельных участков, которые предоставлены в постоянное пользование центру «Артек» и относятся к землям государственной собственности и не подлежат отчуждению, не учтен земельный участок размером 2,8 гектара бывшего пансионата «Аю-Даг» (с пляжной зоной), который находится в «Артеке» на праве хозяйственного ведения.

«Это позволит сохранить его в государственной собственности», – сказал А.ШЛАПАК. Он отметил, что это замечание является принципиальным.

При этом первый заместитель главы Секретариата Президента напомнил, что В.ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2009 год», который предусматривает увеличение финансирования международного детского центра "Артек".