Быттехника подорожает на 5-10% из-за повышения ввозной пошлины

Повышение действующей ставки ввозной пошлины на импортируемые в Украину товары приведет к подорожанию бытовой техники на 5-10%.

Такое мнение УНИАН высказал исполнительный директор компании «Фокстрот. Техника для дома» Алексей ПАВЛЕНКО.

По его словам, введение новой пошлины непосредственно повлияет на подорожание партий товаров, которые будут ввезены в Украину после 5 марта т.г. Поскольку дополнительная пошлина составляет 13%, соответственно, сумма платежей на таможне вырастет на 15,6% (с учетом пропорционально увеличенного НДС).

При этом значительным по своему влиянию на рост стоимости товаров будет фактор изменения курсу гривни, который на сегодня никто не берется прогнозировать.

А.ПАВЛЕНКО также отметил, что пошлина касается очень широкого перечня товаров – почти всей мелкой бытовой техники (фены, чайники, утюги и др.), почти всей крупной бытовой техники (холодильники, микроволновые печи, плиты, духовки, встроенная техника, нагреватели воды) и многих других товаров.

При этом мгновенного роста цен на бытовую технику в магазинах ожидать не стоит, поскольку достаточное количество техники было закуплено до введения новой пошлины. Ожидается постепенный рост цен на бытовую технику в соответствии с долей новых поступлений в остатках товара.

Исполнительный директор компании отметил, что в ближайшие несколько недель (до 8 марта) цены на бытовую технику в магазинах сети не изменятся.

Компания «Фокстрот. Техника для дома» намерена принять необходимые меры, чтобы минимизировать влияние повышенной пошлины на стоимость продукции в магазинах сети.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины №923–VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

Законом предусматривается введение сроком на шесть месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона Украины «О Едином таможенном тарифе».

Определен список товаров, которые не являются критическим импортом. Что касается товаров непродуктовой группы, то на 13% повысятся пошлины на ввозимые каменный уголь, кожаную и меховую одежду, ковры, ткань, кирпичи, холодильники, двигатели, кухонные плиты, легковой, грузовой и пассажирский транспорт.

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году, занимается оптовой и розничной продажей аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По состоянию на 1 февраля 2008 года компания "Фокстрот. Техника для дома" включает: 209 супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома», 32 гипермаркета «FoxMart», 18 салонов «Фокстрот. Цифровая техника» и 32 стоковых центра «Техношара» в Украине, а также 4 супермаркета «Фокстрот» и 2 гипермаркета «FoxMart» в Молдове.