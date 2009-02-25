Президент подписал закон о сроке оценки земель

Оценка проводится не реже чем раз в 5-7 лет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал изменения к Закону Украины “Об оценке земель” относительно срока проведения нормативной денежной оценки земель. Текст закона размещен на официальном сайте главы государства. Законом устанавливается срок проведения нормативной денежной оценки земель населенных пунктов не реже чем один раз в 5-7 лет. Как известно, парламент принял данный закон 5 февраля 2009 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter