Президент возобновил действие постановления КМУ по “ТАСКО-экспорт”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возобновил действие постановления правительства, которым Государственное предприятие “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт” уполномочивалось осуществлять экспорт и импорт определенных товаров военного назначения и товаров, которые содержат сведения, представляющие государственную тайну.

Об этом говорится в указе Президента “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 8 декабря 2008 года № 1148”. Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Кабинетом Министров Украины 10 сентября 2008 года было издано постановление № 816 “О внесении изменения в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 12 июля 1999 г. № 1228. Этим постановлением государственное предприятие “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт” (г. Киев) дополнительно уполномочивалось на осуществление экспорта и импорта определенных товаров военного назначения и товаров, которые содержат сведения, представляющие государственную тайну.

8 декабря 2008 года Президент остановил действие этого постановления и обратился в Конституционный суд.

Справка УНИАН. Государственное предприятие “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-экспорт” занимается экспортом и импортом взрывчатых веществ военного назначения, боеприпасов и их элементов.