Надбавка к ввозной пошлине не решает поставленную задачу

С одной стороны, надбавка к ввозной пошлине создает конкурентные преимущества для внутреннего производителя, а с другой – не решает глобальным образом поставленную задачу (восстановление равновесия платежного баланса).

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказала аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО, комментируя Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», который предусматривает введение временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины.

«Украина является членом ВТО, и еще не известна реакция остальных стран-участниц этой организации на ввод данной пошлины, не исключено, что станет вопрос о ее отмене», - добавила она.

Как отметила аналитик, по данным Госкомстата Украины, основной статьей импорта в Украину являются «Минеральные продукты», импорт которых в 2008 г. составил 29,7% общего объема. По ее словам, преимущественно это энергетические материалы (уголь, природный газ и сырая нефть). Значительную долю импорта также составляют «Механическое оборудование» - 15,6% и «Транспортные средства» (в основном, наземный транспорт (автомобили)) - 14,1%. За счет этих статей в последние годы формировался дефицит торгового баланса, подчеркнула Е.ЕВДОЧЕНКО.

Вместе с тем, временная надбавка в размере 13% к действующим ставкам ввозных пошлин распространяется на ввоз механического оборудования - котлов, машин, аппаратов и механических устройств, электрических машин и оборудования, то есть всего оборудования для промышленных предприятий и средств наземного транспорта (автомобилей). По словам аналитика, прирост импорта по данным статьям в последние годы осуществлялся преимущественно за счет активного привлечения заемных средств: промышленные предприятия активно привлекали кредиты для финансирования капитальных затрат, а граждане - для покупки автомобилей.

«Сейчас ситуация иная, мировой кризис отодвинул планы ряда предприятий по переоснащению производственных мощностей, кредитные средства дорогие и в какой-то мере недоступные, платежеспособность населения падает», - добавила Е.ЕВДОЧЕНКО. Все эти факторы, по ее мнению, естественным образом отразятся на снижении импорта по этим статьям. Соответственно, считает аналитик, «временная надбавка в размере 13% к действующим ввозным пошлинам не решит проблему глобальным образом, а лишь сделает данный вид товаров более дорогим и, возможно, менее доступным для платежеспособной группы потребителей».

Кроме того, добавила Е.ЕВДОЧЕНКО, пошлиной будут облагаться импорт мяса (говядины и свинины), продукты животного происхождения (2% в общем удельном весе); каменный уголь (2,5%); алкоголь (порядка 0,4%); одежда (0,9%); обувь (0,6%); трикотажные полотна (0,1%); ковры (0,1%).

Как сообщал УНИАН, 20 февраля т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины №923–VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона Украины «О едином таможенном тарифе».