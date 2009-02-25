ВТО не будет критиковать закон о надбавке к ввозной пошлине

Закон о надбавке к ввозной пошлине не будет объектом критики со стороны Всемирной торговой организации (ВТО).

Такое мнение высказал УНИАН аналитик ИФГ «Сократ» Михайло САЛЬНИКОВ.

По его словам, «обсуждение этого закона достаточно часто упиралось в вопрос о том, насколько подобные действия согласовываются с нормами ВТО». Однако на самом деле в данный момент во всем мире наблюдается тенденция по защите отечественных производителей, подчеркнул аналитик. Кроме того, добавил он, нормы ВТО допускают введение временных импортных ограничений с целью защиты состояния платежного баланса.

Как считает аналитик, данный закон будет иметь позитивное влияние на состояние платежного баланса за счет сдерживания импорта и, как следствие, стимуляции внутреннего производства. Дополнительным фактором, благотворно влияющим на платежный баланс, будет продолжающаяся девальвация гривни, прогнозирует он.

М.САЛЬНИКОВ отметил, что главный фактор, способствующий чрезмерному дефициту торгового баланса - импортная нефть и природный газ, дефицит торговли которыми составил 13,9 млрд. долл. в 2008 г. - скорее всего, не будут облагаться 13% пошлиной. Таким образом, не стоит рассчитывать на улучшение состояния дефицита торговли в данном секторе, считает он.

Тем не менее, по словам аналитика, закон улучшит состояние торгового баланса в других отраслях экономики, в частности в сельском хозяйстве и пищепроме (профицит 4,4 млрд. долл. в 2008 г.), транспортном машиностроении (дефицит 7,8 млрд. долл.) и легкой промышленности (дефицит 1,3 млрд. долл.).

М.САЛЬНИКОВ также отметил, что кроме сдерживания импорта, закон позволит стимулировать спрос на отечественную продукцию. Как следствие, будет происходить повышение объемов внутреннего производства и рост рентабельности отечественных предприятий, считает аналитик. Таким образом, по его мнению, закон несколько поддержит украинские компании, столкнувшиеся с существенным снижением потребительского спроса в результате снижения ликвидности в экономике.

Аналитик считает, что среди бенефициаров новшества будут следующие компании: производители сахара («Астарта», «Укррос»), производители говядины, свинины и птицы («Мироновский хлебопродукт»). В результате данного законопроекта украинские производители смогут полностью удовлетворить внутренний спрос на мясо птицы в 2009 году, отметил он.

По мнению аналитика, позитивным будет закон и для отечественных производителей транспортных средств (например, ЛУАЗ, «УкрАвто»). «13%-ная пошлина на импортные автомобили практически сведет на "нет" потребительское кредитование на импортные машины, что благотворно повлияет на спрос на отечественные автомобили», - считает М.САЛЬНИКОВ.

Как сообщил аналитик, производители бытовой техники (к примеру, завод «Норд») также выиграют от данного законодательства.

Аналитик отметил, что закон может обеспечить и дополнительные бюджетные поступления, хотя это произойдет лишь в тех секторах, в которых спрос на импортную продукцию является малоэластичным, т.е. повышение цен на 13% снизит спрос лишь незначительно.

Таким образом, М.САЛЬНИКОВ считает, что «закон приносит тройную выгоду украинской экономике: во-первых, он благотворно влияет на состояние платежного баланса, во-вторых, стимулирует отечественного производителя и, в-третьих, способен обеспечить дополнительные поступления в бюджет».

Аналитик напомнил, что документ был опубликован во вчерашнем номере газеты «Урядовый курьер». Закон вступает в силу в течение 10-дневного срока с момента опубликования, то есть в начале марта, отметил он.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины №923–VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона Украины «О едином таможенном тарифе».