Даже кризис ”обалдевает” от зарплатных долгов в Украине

О кризисе можно говорить сколько угодно, но все равно всего не перескажешь – слишком много аспектов. Он затронул все без исключения сферы экономики, но самое главное – полной мощью налег на социальную составляющую. Зачастую сейчас слышишь, что падает производство и объемы потребления. То есть, наши финансовые возможности сокращаются. Хорошо, если бы только сокращались, но ведь в некоторых случаях их, этих самых "финансовых возможностей", из которых вытекает "покупательная способность", просто нет. И когда появятся - неизвестно.

Речь идет о заработной плате, вернее, о ее отсутствии. И вопрос не столько в том, что зарплаты не то что не растут, но и с каждым днем обесцениваются. Хорошо, если так, но, похоже, страна опять погружается в 90-е, когда большинство работало "в долг": утром - работа, а деньги - потом, неизвестно когда... Долги перед бюджетниками растут день ото дня, причем ужасающими темпами. В некоторых случаях они бьют рекорды, как, например, в столице. В Киеве задолженность впервые с начала тысячелетия – за девять лет - превысила 140 млн. грн. А ведь именно сюда раньше ехали за «длинным рублем». Или столица деградирует, или градоначальник «фейсом не вышел»? Тем не менее, теперь ехать никуда не нужно, но и дома не слаще – долги повсюду.

Суровая статистика

По данным Госкомстата, в Украине задолженность по выплате заработной платы с начала 2009 года увеличилась на 36%, или на 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составила 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января с.г. задолженность составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.).

При этом хочется отметить, что в последний раз задолженность по зарплате более 1,5 миллиарда гривень была зафиксирована в Украине на 1 июля 2004 года – тогда она составила 1 млрд. 614,5 млн. грн.

На сегодняшний день, опять таки по данным Госкомстата, самая высокая задолженность, более 100 млн. грн., на 1 февраля 2009 года зафиксирована в трех областях: Донецкой – 362,5 млн. грн. (по сравнению с 1 января выросла на 38% или на 99,4 млн. грн.), Луганской – 150,1 млн. грн. (рост - 64%, на 58,8 млн. грн.), Харьковской - 126,9 млн. грн. (рост – 19% или на 19,9 млн. грн.).

В трех регионах Украины задолженность на 1 февраля с.г. не превышает 10 млн. грн.: в Севастополе – 4,9 млн. грн. (рост за месяц – более чем в 2 раза), в Черновицкой обл. – 6,7 млн. грн. (рост почти на 2 млн. грн.), Ивано-Франковской обл. – 8,3 млн. грн. (рост почти на 2 млн. грн.).

При этом ни в одном регионе в январе не зафиксировано снижение задолженности по выплате заработной платы.

И откуда же взяться фиксации спада задолженности. Только и слышно – кризис. На него «сворачивают» все, кому не лень. Например, предприятия–флагманы украинской экономики – «страдальцы» металлурги, получив сумасшедшую прибыль в 2008 году на подъеме рынка металлапродукции, тоже сейчас плачут, но почему-то умалчивают о том, что не вняли советам, которые шли со всех сторон – создавайте стабфонды, ведь не все коту масленица. Также поступил и химпром, и не он один. Только по официальным данным, задолженность в промышленности приближается к 1 млрд. грн.

Правительство принимает меры

Ситуация с зарплатным долгом «обескуражила» и премьер-министра Юлию Тимошенко. Она очень эмоционально отреагировала на «новость». Премьер-министр обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверки по фактам невыплаты заработной платы. Зам. генпрокурора Татьяна Корнякова призвала прокуроров разобраться, куда пошли бюджетные средства на погашение долгов по зарплате на госпредприятиях.

Пока ГПУ будет разбираться Кабмин пошел дальше. Он, как пишут СМИ, решил создать новую систему контроля за расходованием бюджетных средств на государственных предприятиях. Правительство вводит должности бухгалтеров-ревизоров во всех крупнейших госкомпаниях страны. Эти посты будут занимать представители Контрольно-ревизионного управления и Госказначейства. Уже в марте они начнут полностью контролировать финансовую деятельность государственных монополий. Ближе к апрелю финансовые надзиратели появятся на всех крупных предприятиях, которые контролирует государство. Спрашивается, разве некому было контролировать финансовые потоки на госпредприятиях?

Кто виноват?

Но и это не все. Вроде бы нашелся и виновник. Министерство финансов призвало местные власти ускорить принятие местных бюджетов для обеспечения своевременной выплаты зарплаты. Как заявил первый заместитель министра финансов, исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский, «на сегодняшний день не все местные органы власти утвердили свои местные бюджеты. Не имея местных бюджетов, они начинают создавать определенные предпосылки и оправдания для населения, для своих избирателей, почему они не выполняют свои обязанности». Он подчеркнул, что государство в полном объеме выполнило свои обязательства перед местными бюджетами. «Мы ассигнования им (местным властям) выделили. Правительство и Министерство финансов не осуществляют непосредственные платежи. Мы выделили эти средства, а почему их непосредственно руководитель не направляет на погашение своих обязательств, то это вопрос к этому руководителю», - добавил он.

Зарплата и пенсии едины

Но, при это есть еще один нюанс – пополнение Пенсионного фонда. Так сказать еще одна страшилка. Ведь без наполнений Фонда не будет пенсий. А наполнения, как говорит статистика, нет. Оно и понятно - промышленность-то не больно в январе наработала, да и в феврале не торопится "план гнать". Впору вспомнить, что в приснопамятные 90-е именно пенсии стариков стали основным источником спасения для многих и многих семей. Да-да, когда промышленность и другие отрасли прочно стояли, а разновозрастный рабочий, научный и другой класс мотался в поисках хоть каких-то подработок, эти копейки кормили детей и внуков.

И что теперь? К чему готовиться пенсионерам сейчас? Судя по всему - не к лучшему, пенсии сначала нужно будет дождаться, а потом сэкономить. Причем это касается и привилегированных. Так, Президент не исключает, что Украине придется отказаться от специальных пенсий для судей, народных депутатов и государственных служащих. Об этом Ющенко заявил 26 февраля во время встречи с послами стран G-7. Ющенко подчеркнул, что Пенсионный фонд ежемесячно тратит 13 млрд. грн., в то время как доходы ПФ в январе составляют приблизительно 6,5 млрд. грн. Еще 2,4 млрд. можно привлечь через единый казначейский счет. Но, по мнению Ющенко, дефицит ПФ заставляет поднимать вопрос о пересмотре пенсионной политики. «Без серьезной пенсионной реформы ответ найти будет очень тяжело», - считает Президент.

Кстати, о льготниках уже не раз вспоминали в свете грядущих финансовых проблем. Так, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак ранее заявлял, что сократить дефицит бюджета можно, изменив пенсионное законодательство. По его мнению, необходимо внести изменения в закон №3556. В частности, ограничить пенсии некоторым категориям граждан, а также сократить некоторые льготы.

При этом отметим, предыдущие выборы народных депутатов проходили под лозунгом отменить льготы, однако это до сих пор так и не сделано.

По мнению Шлапака, отмена льгот народным депутатам позволила бы сэкономить около 400 млн. грн. Относительно пенсий для некоторых категорий граждан первый заместитель главы Секретариата Президента сообщил, что законодательством предусмотрено, что пенсия не может превышать 12 необлагаемых минимумов, и это касается, в том числе, Президента Украины, однако исключением из этого являются депутаты ВР и судьи.

Как заявил Шлапак, на сегодня некоторые категории граждан получают пенсию в размере более 20-30 тыс. грн. По его мнению, внесение изменений в пенсионное законодательство позволит сэкономить около 20 млн. грн.

Правда и в пенсионном вопросе власть не едина во мнении. Премьер-министр 25 февраля заявила о стабильности формирования доходов Пенсионного фонда и о досрочном перечислении за февраль всех средств, необходимых для обеспечения выплаты пенсий. «Вчера (24 февраля) досрочно Пенсионный фонд завершил выплату пенсий за февраль, а доходы Пенсионного фонда стабильно перевыполняются», - сказала Тимошенко. Премьер-министр отметила, что Пенсионный фонд в январе перевыполнил план по поступлению доходов на 21%. «И в этом месяце, хоть он еще и не закончился, перевыполнение поступлений в Пенсионный фонд будет существенным», - считает премьер.

Тимошенко призвала пенсионеров не обращать внимания на заявления политиков о невыполнении правительством обязательств по выплате зарплат, социальных пособий и пенсий. При этом, правительство не преминуло еще с января "оптимизировать" (по словам чиновников) графики выплаты пенсий, растянув их на месяц. Причины - очевидны. Однако... «Не слушайте провокаций политиков, которые сегодня наживают свои дешевые рейтинги на беде, которая сопровождает жизнь во всем мире и в Украине в том числе. Пенсии будут выплачиваться своевременно, в полном объеме, на протяжении всего года, а, думаю, уже в следующем году Украина будет жить без кризиса», - сказала премьер.

Правда, не совсем понятно, какой подтекст мы все должны увидеть в последних словах Юлии Владимировны - то ли "вот как стану я Президентом в следующем году, так сразу...!", то ли действительно кризис из страны нашей разом эмигрирует. Впрочем, что первое, что второе - из области фантастики.

Вот, вроде и в одной стране живут наши правители, но почему-то их данные разительно отличаются. Конечно, в этой ситуации хочется верить в лучшее. И может мы и не будем обращать внимание на «происки политиков», как советует премьер, но от этого в наших карманах не станет больше и так замученной валютным курсом гривни. Но только паника и отчаяние возникают не при прослушивании "телевещаний", а при расчете в супермаркете, когда вместо привычной сотки "за раз", выкладываешь в 2-3 раза больше (хотя зарплата, в лучшем случае, не изменилась). Когда твоя вторая половинка однажды вечером приходит с тусклым и растерянным взглядом "ну все, завтра я уже на работу не иду". Когда старуха в аптеке говорит сыну: "Та ну, не треба тих ліків, я краще травку питиму, від тої хімії лише шкода ...", но все при этом понимают, что настоящее продолжение этой фразы "ліки надто дорогі, зараз й на продукти не вистачає, краще онучці щось купиш". Впрочем, такие "картинки" наши самые-самые верхние не просматривают. Поэтому и советы выдают из области астрала...

Ведь главное, как выяснилось, нужно дожить до следующего года и вздохнуть спокойно – не «уморили» и кризиса нет…

Оксана Павловская (УНИАН)