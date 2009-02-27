Банки не смогут давать информацию о заемщиках коллекторам?

Министерство юстиции Украины отменило госрегистрацию нормы постановления правления Национального банка Украины, согласно которой банки могли передавать частным лицам и организациям информацию, которая содержит банковскую тайну.

В частности, как сообщает УНИАН пресс-служба Минюста, отменено решение о государственной регистрации пункта 2 постановления Правления Национального банка Украины от 9 ноября 2006 года №428.

Указанной нормой предусматривалось, что банк имеет право предоставлять информацию частным лицам и организациям для обеспечения выполнения ими своих функций или предоставления услуг банку в соответствии с заключенными между этими лицами (организациями) и банком договорами. Обязательным условием предоставления информации было то, что предусмотренные договорами функции и услуги касаются основной деятельности банка.

В Министерстве юстиции было установлено, что применение вышеуказанной нормы приводит к расширению действующего законодательства в части установления права банка предоставлять информацию, которая фактически содержит банковскую тайну. Кроме того, норма противоречила Конституции Украины и статьям 60-62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Как сообщал УНИАН, в Министерстве юстиции Украины считают, что привлечение банками коллекторских организаций для требования выполнения обязательств должниками по кредитным договорам возможно лишь при наличии письменного запроса или письменного разрешения должника на раскрытие банковской тайны.

В Минюсте убеждены, что при иных условиях такая деятельность нарушает права и охраняемые законом интересы граждан и может квалифицироваться как преступление, предусмотренное, в частности, статьей 182 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, статьей 189 – за вымогательство, статьей 355 – за принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств.