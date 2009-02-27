Горсовет Львова ограничил продажу алкоголя и табачных изделий

Сегодня исполнительный комитет Львовского городского совета на своем заседании принял решение об ограничении на размещение мест продажи в городе алкогольных и табачных изделий.

Как передает корреспондент УНИАН, также отдельным решением было принято ограничение продажи пива во Львове.

В своем докладе об ограничении мест продажи алкоголя, табака и пива в городе начальник Юридического управления Львовского городского совета Гелена ПАЙОНКЕВИЧ сообщила, что продажа алкогольных и табачных изделий отныне запрещена на расстоянии не менее 200 метров от детских садов, школ, заведений культуры и досуга, скверов, парков, больниц, а также мест проведения культурно-спортивных мероприятий и досуга.

По словам Г.ПАЙОНКЕВИЧ, сегодняшнее решение горсовета обусловлено статьей 153 «ограничения по продаже алкогольных и табачных изделий» Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота алкогольных напитков и табачных изделий», а также в связи с многочисленными, поступавшими в адрес Львовского городского совета, жалобами львовян - родителей несовершеннолетних детей - с просьбой принять соответствующие меры.

Решение об ограничении мест продажи алкоголя, табака и пива не касается стационарных заведений торговли, а касается так называемых малых архитектурных форм (МАФов), летних выносных лотков и т.п.

Как отметила Г.ПАЙОНКЕВИЧ, для выполнения этого решения Управление экономики городского совета обратится в органы, которые выдают лицензии на продажу табака и алкоголя, с требованием не выдавать их продавцам, работающим на упомянутых территориях.

Также аналогичное ограничение введено на места продажи пива, которое законодательно не классифицируется ни как алкогольный, ни как безалкогольный напиток.