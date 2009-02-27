В КГГА не могут объяснить интерес ЖЭКов к спутниковым антеннам

В Киевской городской государственной администрации опровергают слухи о введении в столице налогов на кондиционеры и спутниковые антенны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации, и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

На вопрос, на самом ли деле администрация предлагает ввести такие налоги с целью наполнения бюджета города, А.ГОЛУБЧЕНКО сказал: “Я не знаю, кто что говорит. Нет такой инициативы”.

По его словам, ЖЭКам поручено поставить на учет застекленные и незастекленные балконы, “потому что это регламентирует внешний вид (домов)”.

“Я давно говорил о том, что балконы, которые по проекту не должны быть закрытыми, особенно, которые выходят на центральные улицы, они должны быть, по моему мнению, открытыми. Или иметь единый архитектурный вид”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Вместе с тем А.ГОЛУБЧЕНКО не смог объяснить, почему работники ЖЭКов переписывают спутниковые антенны, но, по его мнению, это делается, чтобы “укротить монополизацию” предоставления услуг спутникового телевидения.

*** В последнее время в СМИ была обнародована информация о том, что в столичные ЖЭКи поступило поручение руководства города подготовить списки жильцов, в чьих домах есть внешние кондиционеры, антенны спутникового телевидения и самовольно застекленные балконы. Некоторые СМИ сообщали, что такие списки готовятся для того, чтобы взимать с жильцов этих квартир отдельные налоги.