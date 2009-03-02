Ющенко просит ГПУ ускорить реагирование на захват «Квазара»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой ускорить реагирование на противозаконные действия относительно ОАО «Квазар».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

По ее словам, соответствующее письмо было направлено сегодня.

Пресс-секретарь напомнила, что Президент держит под контролем ситуацию с рейдерским захватом ОАО «Квазар».

И.ВАННИКОВА также напомнила, что была создана комиссия под руководством заместителя главы Секретариата Президента Романа БЕССМЕРТНОГО для проведения служебного расследования относительно невыполнения руководителем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации Евгением РОМАНЕНКО служебных обязанностей. Комиссия отстранила последнего от исполнения полномочий.

Также было принято решение об обращении в Генпрокуратуру относительно реагирования на противозаконные действия.

По словам пресс-секретаря, комиссия в ежедневном режиме исследует ситуацию с ОАО «Квазар», и через две недели планируется объявить о результатах ее деятельности и о принятых мерах.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Президент дал ряд поручений в связи с попыткой силового захвата ОАО «Квазар».

Согласно информации пресс-службы Президента, в сентябре 2008 года корпорация КМ SECURЕ CORP обратилась в государственные органы по поводу попытки захвата ОАО «Квазар», в частности путем смены владельцев и юридического адреса этого предприятия. Одним из главных оснований для проведения операций по лишению прав собственности акционера на надлежащий ему пакет акций было решение Хозяйственного суда города Киева, результатом чего был ряд постановлений об открытии исполнительного производства и требований государственного исполнителя отдела Государственной исполнительной службы Святошинского районного управления юстиции в городе Киеве.

29 декабря 2008 года третье лицо обратилось в Подольскую райгосадминистрацию города Киева с заявлением об утере свидетельства о государственной регистрации юридического лица ОАО «Квазар». На основании поданных документов было выдано новое свидетельство о регистрации и внесены изменения в Единый государственный реестр об изменении юридического адреса ОАО и смене его руководителя. На основании этих документов осуществлялась перерегистрация во всех государственных органах и банках, в которых открыты счета предприятия. При этом настоящее свидетельство о регистрации находилось у руководства компании.

15 января 2009 года была осуществлена попытка силового захвата ОАО «Квазар».

Законные владельцы ОАО «Квазар» несколько раз обращались в Подольскую райгосадминистрацию с письмами, в которых предупреждали о возможных попытках мошенничества. Однако эти обращения были оставлены без реагирования.