Ющенко подписал закон об инвестировании строительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон №692-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании финансовых механизмов осуществления инвестиций в строительство жилья».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, изменения в законодательство относительно усовершенствования финансовых механизмов осуществления инвестиций в строительство жилья Верховная Рада приняла 18 декабря 2008 года.

Закон направлен на формирование единого подхода в регулировании правоотношений, связанных с обеспечением выполнения обязательств, которые складываются в жилищном строительстве, определение и установление принципов, правовых и организационных принципов привлечения средств физических и юридических лиц в управление с целью финансирования строительства жилья и особенности управления этими средствами. Гражданским кодексом Украины расширен перечень существенных условий договора управления имуществом.

Изменения к законам, в частности, направлены на дальнейшее расширение применения таких финансовых инструментов, как сертификаты фондов операций с недвижимостью (сертификаты ФОН). Уточняются нормы, касающиеся их дальнейшего применения в системе финансово-кредитных механизмов.

Законом предусматривается четкое определение процедуры закрепления одной квартиры за одним инвестором во избежание мошеннических действий со стороны недобросовестных управителей (продажа одной квартиры разным инвесторам) и введение ответственности управителя за возможное закрепление одной квартиры за несколькими инвесторами. Кроме этого, прописаны случаи расторжения договоров участия в фонде финансирования строительства и условия выплаты инвесторам средств.