Ситуация в столице развивается в неправильном направлении

Подавляющее большинство киевлян - 86,5% - придерживаются мнения, что в целом все, что происходит на сегодняшний день в Киеве, идет в неправильном направлении. При этом, только 5,5% считает, что все идет в правильном направлении, а 8% отмечают, что им “тяжело сказать”.

Таковы данные переданного агентству УНИАН репрезентативного выборочного опроса взрослого населения города Киева, проведенного «Українським демократичним колом» по заказу Института политики 20–26 февраля 2009 г.

Согласно исследованию, при ответе на вопрос об отношении к украинским и местным органам власти наиболее негативную оценку получил мэр Киева. В частности, деятельность Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности киевского городского председателя одобряют только 8,2% киевлян, тогда как подавляющее большинство - 86,2% - не одобряют его деятельности, тяжело сказать – 5,6% респондентов.

Относительно же высших должностных лиц, то деятельность Виктора ЮЩЕНКО в должности Президента Украины одобряют 8,2% киевлян, не одобряют - 78,4%, тяжело сказать – 13,4%.

В то же время, деятельность Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра Украины одобряют 29,6% киевлян, не одобряют - 53,4%, тяжело сказать – 17%.

Всего “Українським демократичним колом” по месту жительства опрошены 1250 респондентов, старше 18 годов. Выборочная совокупность формировалась таким образом, чтобы население десяти киевских районов было пропорционально представленным. На завершающем этапе происходил квотный отбор респондентов в домохозяйствах по основным социально-демографическим показателям. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает ±2,8%.