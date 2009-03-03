В обход Президента Стельмаха не уволить

Верховная Рада полномочна освобождать председателя Национального банка Украины только при условии внесения на ее рассмотрение Президентом соответствующего представления.

Такое решение от 26 февраля обнародовал сегодня на своем заседании Конституционный Суд Украины.

Президент Украины обращался к КС с просьбой разъяснить положения пункта 18 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины в таких аспектах: является ли основанием для освобождения от должности председателя НБУ решение Верховной Рады, принятое без представления Президента Украины, и допускается ли прекращение пребывания в должности председателя НБУ – увольнения иным способом, чем по предоставлению Президента Украины.

Конституционный Суд в своем решение отметил, что в Основном Законе установлен императивный порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя НБУ Верховной Радой только по предоставлению Президента Украины, и не предусмотрено другого способа прекращения пребывания в должности председателя НБУ, кроме закрепленного в п. 18 ч. 1 ст. 85, а именно – освобождение его ВР от этой должности по представлению Президента.

Как сообщал УНИАН, 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обжаловал это решение в Конституционном Суде.