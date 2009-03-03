ГосТОПы не могут получать во время кризиса высокие зарплаты

Высокие должностные лица, состоящие на государственной службе, не могут получать высокую заработную плату в период экономического затруднения в стране.

Такое убеждение сегодня высказал заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По мнению Р.БЕССМЕРТНОГО, в системе госслужбы нужно как можно скорее провести существенное ограничение бюджетных расходов на содержание чиновнического аппарата.

«В первую очередь, должна быть значительно урезана зарплата должностным лицам высокого ранга – членам правительства, руководителям центральных органов власти, главам государственных администраций и всей многочисленной армии их заместителей - которая превышает средние показатели по стране в несколько раз. Сухие цифры статистики свидетельствуют, что разрыв в зарплатах, скажем, министра и инженера оборонного завода доходит до непристойных величин. Вопрос не только в справедливых пропорциях, но и в морали. Ведь многие из тех, кто сидит в высоких кабинетах, непосредственно ответственны за то, что кризис охватил все сферы жизни государства. Так нужно ли платить за это деньги вообще, а тем более - такие большие зарплаты?», - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Заместитель главы Секретариата сообщил, что количество официально зарегистрированных безработных в Украине постоянно растет и приближается к 1 млн. человек, еще свыше 1,5 млн. находятся в неоплачиваемых отпусках, такое же количество тех, кто работает в режиме неполного рабочего дня. Прогнозы критические: уже до конца марта в стране ожидается до 3,5 млн. незанятого населения. Скрытая безработица создает существенный фактор социальной напряженности. Многие работники вынуждены увольняться с формулировкой «при согласии сторон» и из-за этого, согласно законодательству, получают первую денежную помощь по безработице только через 3 месяца после постановки на учет в центре занятости.

В этой ситуации, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, высокопоставленные должностные лица и дальше без укоров совести продолжают получать высокие зарплаты. «Такое неравенство нужно немедленно исправить. Власть, которая во многом сама приложилась к нынешнему кризису, должна почувствовать его губительное действие на своих кошельках».

Поэтому заместитель главы Секретариата предлагает правительству рассмотреть вопрос об установлении ежемесячной зарплаты госслужащим первого-второго рангов не более чем вдвое выше средней зарплаты в промышленности. На сегодняшний день этот показатель составляет 1 865 гривень и его можно считать объективным показателем состояния дел в реальном секторе экономики. Кабмину для принятия этого решения достаточно проголосовать за внесение изменений в свои постановления, которые определяют размеры должностных окладов в системе центральных органов власти и управления.

«Это будет единственно верное и справедливое решение. Будут высвобождены десятки миллионов гривень, которые можно направить в центры занятости как расходы на социальную помощь по безработице. Хотя бы в этом государственный аппарат должен продемонстрировать обществу, что не живет в привилегированных условиях», - считает Р.БЕССМЕРТНЫЙ.