Фельдман: законопроект о допплатежах в ПФ надо отозвать

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН выступает за отзыв законопроекта, предусматривающего дополнительные платежи предпринимателей, работающих на едином налоге, в Пенсионный фонд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, в частности А.ФЕЛЬДМАН намерен зарегистрировать проект постановления ВР об отзыве законопроекта своего коллеги БЮТовца Владимира БОНДАРЕНКО «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения».

Данный законопроект был принят 15 января и поставлен в план голосования во втором чтении на 5 марта 2009 г.

В соответствии с этим законопроектом, говорится в сообщении, каждый субъект предпринимательской деятельности, работающий по упрощенной системе налогообложения (фиксированный или единый налог) должен будет дополнительно ежемесячно платить в Пенсионный фонд Украины от 140 до 180 грн.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, подобные законодательные идеи являются очередной попыткой «подставить» правительство, спровоцировав недовольство его политикой со стороны многотысячной армии мелких предпринимателей.

Кроме того, считает А.ФЕЛЬДМАН, подобные законодательные идеи противоречат курсу премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на введение моратория на повышение налогов для предпринимателей.

А.ФЕЛЬДМАН подчеркивает, что принятие этого закона необоснованно увеличит налоговую нагрузку на предпринимателей и вызовет волну протестов среди самой незащищенной, но многочисленной категории предпринимателей – плательщиков фиксированного налога.