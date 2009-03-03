ВР преодолела вето Президента на закон о преодолении кризиса в АПК

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению отрицательных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса».

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовали 382 народных депутата из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля т.г. Президент Украины В.ЮЩЕНКО вернул в Верховную Раду для повторного рассмотрения Закон № 922-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению отрицательных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса». Этот закон в новой редакции с учетом некоторых предложений Президента ВР приняла 4 февраля. За проголосовали 399 народных депутатов (для преодоления вето необходимо 300 голосов – УНИАН).

По информации пресс-службы Президента, парламентом были учтены не все замечания Президента, в результате чего отдельные положения закона, поступившего ему на подпись, противоречат Конституции Украины, а также законам Украины, которые являются базовыми в соответствующих сферах.

Соответствующий закон уже дважды был ветирован Президентом.