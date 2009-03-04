Каждому третьему украинцу не хватает на еду - опрос

Каждому третьему украинцу сегодня не хватает средств на еду.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты всеукраинского телефонного исследования «Пульс кризиса», проведенного Институтом Горшенина с 24 по 28 февраля 2009 года.

За последние полгода вдвое увеличилось количество респондентов (с 17,5% в октябре до 35,2% в феврале), которые характеризуют свое материальное положение как: «едва сводим концы с концами, иногда не хватает на еду». Еще почти трети населения (36,5%) на еду хватает, но покупка одежды и обуви вызывает трудности. Позволить себе покупать все необходимое, за исключением ценных вещей, сегодня могут 22,9% украинцев, и этот показатель уменьшился по сравнению с октябрем прошлого года (35,8%) в полтора раза.

Похвалиться тем, что не испытывают материальных трудностей, за исключением очень дорогих покупок (автомобиль, недвижимость), могут лишь 3,2% украинцев (в октябре 2008 г. – 5,1%).

Тех, кто вообще не чувствует никаких материальных трудностей, только 1,1%.

14% украинских семей столкнулись с потерей работы. Отвечая на вопрос о последствиях экономического кризиса, которые почувствовали на себе респонденты или члены их семей, 13,9% отметили увольнение с работы. Полгода назад этот показатель равнялся 3,9%.

Вдвое возросло и количество тех, кто указал среди ответов «уменьшение зарплаты» - с 9,6% в октябре 2008 года до 20,1% в феврале.

По словам экспертов института, украинцы переходят на дешевые продукты. Сегодня на продуктах питания экономят 65,5% украинцев, а еще полгода назад на еде экономили 28,6% жителей страны. Почти 70% признаются, что вследствие роста цен отказались от привычных продуктов и перешли на более дешевые (в том числе 47,5% опрошенных отказались от большинства наименований, а 20,8% отказались только от некоторых позиций).

При этом почти каждый пятый украинец (19,5%) экономит на лечении и медикаментах.

Почти втрое за полгода вырос процент тех, кто экономит на уплате счетов за коммунальные услуги – с 6,2% в октябре прошлого года до 17,6% в феврале.

Ни на чем не экономят сегодня 6% опрошенных.

В тоже время, большинство же жителей Украины (66,1%) не чувствуют дефицита. Приблизительно такое же количество - 69,7% - не намерены делать продуктовые запасы.

При этом каждый второй житель Украины готов выйти на улицу с протестом.

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