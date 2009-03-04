Все платные услуги в Киеве будут отменены

Все нововведенные платные услуги в Киеве будут отменены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ сегодня на брифинге.

«Все платные услуги, начиная от введения платы за посещение кладбища и заканчивая платой за посещение Киево-Печерской лавры, сегодня отменены», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он также отметил, что в ближайшее время в Киеве тарифы будут приведены к экономически обоснованным для всех категорий.

Он напомнил, что большинство решений по необоснованному повышению тарифов уже отменены, а по остальным вынесены протесты прокуратуры.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ выразил надежду, что на следующем заседании Киевсовета все новшества КГГА будут отменены.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, Президент Виктор ЮЩЕНКО в ходе совещания сказал, что больше всего его поразило то, что киевская власть только с третьего раза отреагировала на необходимость приведения своих решений в соответствие с нормами законодательства.