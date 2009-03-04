Киевсовет должен решить проблемы размещения киосков

Антимонопольный комитет Украины (АМК) официально рекомендовал Киевскому городскому совету привести размещение в столице малых архитектурных форм и временных сооружений в соответствие требованиям конкурентного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, АМК установил, что ряд положений решения Киевсовета № 657/657 «О размещении малых архитектурных форм и временных сооружений в г. Киеве» приводят к созданию неоправданных препятствий для развития предпринимательства и негативно влияют на развитие конкуренции.

По требованию комитета Киевсовет должен обеспечить прозрачные правила размещения малых архитектурных форм и временных сооружений, внеся изменения в принятое решение.

Для этого Киевсовет должен четко выписать порядок определения организации-разработчика комплексной схемы отбора дизайн-проекта временных сооружений, проведения инвестиционного конкурса и обеспечить доступ субъектов хозяйствования к этой схеме. Также необходимо устранить дискриминационный подход к установлению Киевсоветом срока действия разрешения на размещение временных сооружений, определить исчерпывающий перечень прав и обязанностей сторон договора.

«Антимонопольный комитет не ставит под сомнение правильность намерений Киевской власти навести порядок в этой сфере. Однако мы настаиваем, чтобы действия власти в этом направлении… были прозрачными и нацеленными на усиление конкуренции, а не наоборот. На завтра запланирована очередная сессия Киевсовета, и ми рассчитываем, что этот вопрос будет урегулирован», – отметил и.о. председателя Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.