Верховная Рада Украины приняла в целом Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” относительно документов, которые удостоверяют право на земельный участок, а также порядка раздела и объединения земельных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 345 народных депутатов из 437 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что право собственности на земельный участок удостоверяется государственным актом, кроме ряда случаев. Право собственности на земельный участок, приобретенный в собственность из земель частной собственности без изменения ее границ, целевого назначения, удостоверяется гражданско-правовым договором (купли-продажи, мены, дарения), заключенным в порядке, установленном законом, в случае приобретения права собственности на земельный участок по такому договору; свидетельством о праве на наследство; свидетельством о праве собственности на приобретенный земельный участок с публичных торгов; свидетельством о праве собственности на приобретенное недвижимое имущество, в том числе земельный участок. Право постоянного пользования земельным участком удостоверяется государственным актом на право постоянного пользования земельным участком.

По закону, орган, который осуществляет регистрацию прав на недвижимое имущество и их ограничений, делает отметку о регистрации прав на земельный участок на основании документа о его отчуждении, составленного и удостоверенного в порядке, установленном законом, на протяжении 14 дней со дня представления в этот орган указанного документа. Запрещается требовать для осуществления отметки и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений документы, не предусмотренные этой статьей. В случае изменения совладельца или обретения права совместной собственности на земельный участок, орган, который осуществляет государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и их ограничений, вносит изменения в приложение к государственному акту на право собственности на землю в отношении совладельцев земельного участка. Отчуждение части земельного участка с выделением его в отдельный земельный участок осуществляется после получения его владельцем государственного акта, который удостоверяет право собственности на сформированный новый земельный участок. В случае, если государственным актом на право собственности на земельный участок было удостоверено право собственности на несколько земельных участков, отчуждение одного из этих участков осуществляется после изготовления государственного акта, удостоверяющего право собственности на каждый из этих участков.

Закон вступает через два месяца после дня его опубликования.