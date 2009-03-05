Сбор на развитие виноградарства будут платить продавцы

Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 253 народных депутаты из 436, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что плательщиками сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства являются субъекты предпринимательской деятельности независимо от форм собственности и подчиненности, которые реализуют в оптово-розничной торговой сети и сети общественного питания алкогольные напитки и пиво.

Производители алкогольных напитков и пива являются плательщиками сбора только при условии реализации ими этой продукции в розничной торговле непосредственно потребителям. В случае поставок такой продукции собственного производства субъектам оптовой и розничной торговли они не являются плательщиками сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства.

В случае реализации алкогольных напитков и пива по договорам комиссии (консигнации) плательщиками сбора являются субъекты предпринимательской деятельности (кроме производителей-комитентов в случае осуществления ими оптовой торговли алкогольных напитков и пива), которые получают на свой счет средства или другие виды компенсации за продажу этой продукции.

По закону, объектом налогообложения сбором является выручка – товарооборот, полученный на всех этапах реализации в оптово-розничной торговой сети и сети общественного питания алкогольных напитков и пива, в том числе по операциям, которые не предусматривают оплаты в денежной форме.

Начисленные суммы сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства остаются на специальном счете Государственного казначейства Украины. Главным распорядителем этих средств является центральный орган исполнительной власти, который осуществляет государственную политику в сфере виноградарства, садоводства и хмелеводства. Суммы сбора распределяются и используются таким образом: 90% - на развитие виноградарства и садоводства, 10% - на развитие хмелеводства.