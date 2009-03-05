ВР ужесточила ответственность за долги перед ПФ

Верховная Рада приняла в целом Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о погашении задолженности перед Пенсионным фондом Украины и усилении ответственности за нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования”

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 332 народных депутата из 441 зарегистрированного в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что сокрытие (занижение) суммы заработной платы (выплат, дохода), на которую насчитываются страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование; нарушение установленного порядка начисления страховых взносов; уклонение от взятия на учет или несвоевременное подача заявления о взятии на учет страхователя как плательщика страховых взносов; неподача сведений об обстоятельствах, вызывающих изменение юридического статуса страхователя, порядка уплаты им страховых взносов; нарушение установленного порядка использования и осуществления операций со средствами Пенсионного фонда Украины и Накопительного фонда; неподача, несвоевременная подача, подача не по установленной форме отчетности по страховым взносам, средств Пенсионного фонда Украины и Накопительного фонда или подача недостоверных сведений, которые используются в системе персонифицированного учета, и другой отчетности и сведений, предусмотренных Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, - влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные лицом, который на протяжении года был подвержен административному взысканию за одно из правонарушений, влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 30 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Неуплата или несвоевременная уплата страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в том числе авансовых платежей, в сумме, не превышающей 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Неуплата или несвоевременная уплата страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в том числе авансовых платежей, в сумме более 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Предусмотрено также, что за неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) страхователями страховых взносов, в том числе доначисленных страхователем или территориальным органом Пенсионного фонда, налагается штраф в размере 10 процентов своевременно не оплаченных сумм.

Законом установлено, что суммы наложенных (начисленных) штрафов и пени в период с 1 января 2007 года до 1 января 2009 года и суммы штрафов и пени, которые подлежат налаганию (начислению) на суммы задолженности по уплате страховых взносов и финансовых санкций, которые возникли до 1 января 2009 года, могут быть по желанию страхователя рассрочены на 60 календарных месяцев в порядке, установленном правлением Пенсионного фонда Украины, с отсрочкой первого платежа на 90 календарных дней. При этом не подлежат рассрочке суммы наложенных (начисленных) в отмеченный период штрафов и пени, оплаченные страхователем, который по состоянию на 1 января 2009 года не имеет задолженности перед Пенсионным фондом Украины по уплате страховых взносов, штрафов и пени.

Договор о рассрочке подлежит досрочному расторжению, если страхователь не платит в полном объеме текущие платежи по страховым взносам или не платит очередную долю рассроченной задолженности по штрафам и пене на протяжении трех базовых отчетных периодов.