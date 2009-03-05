Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает инициативу автоперевозчиков по отмене 13-процентной надбавки к ввозным пошлинам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании по урегулированию проблемных вопросов автоперевозчиков, которые бастуют на трассе Киев-Одесса.

«Это работа для перевозчиков: нет импортеров - все отдыхают. Нам нужно вернуться к этому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что принятый Верховной Радой и подписанный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закон об установлении надбавки в размере 13% к ввозным пошлинам является нарушением требований Всемирной торговой организации.

«Я просила бы Министерство экономики – давайте вносить в Верховную Раду, пусть это будет непопулярно для производителей, но это нельзя - такие неравные требования. Курс уже отрегулировал экспорт-импорт, еще 13% абсолютно лишние», - объяснила она.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля с.г. Президент подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое, в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона Украины «О едином таможенном тарифе».

23 февраля первый заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК сообщил, что Президент подписал данный закон, учитывая идеологическое обстоятельство – необходимость поддержки национального производителя, но закон не является безукоризненным.

Он отметил, что глава государства обратится в Конституционный Суд относительно статьи 36 Закона, которая позволяет правительству продлевать на полгода действие дополнительных пошлин.