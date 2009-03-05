В марте планируется отчет ВСК о нарушениях КГГА

В марте планируется предварительный отчет парламентской временной следственной комиссии о расследовании обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия незаконных распоряжений должностными лицами Киевской городской государственной администрации.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комиссии, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Кирилл КУЛИКОВ.

По его словам, в ближайшее время, в марте состоится предварительный отчет комиссии. К.КУЛИКОВ отметил, что в этом отчете комиссия предложит первые шаги по преодолению ситуации, которая сложилась в результате деятельности действующей киевской власти. Он сообщил, что окончательный отчет комиссии можно ожидать приблизительно в мае. Также председатель ВСК сообщил, что комиссия планирует начать проведение общественных слушаний с участием руководителей Киева, на которых будут рассматриваться городские проблемы в различных сферах.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия незаконных распоряжений должностными лицами КГГА.

Председателем комиссии избран член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” К.КУЛИКОВ, заместителем – член фракции КПУ Николай КРАВЧЕНКО. В состав комиссии вошло по три депутата от БЮТ и Партии регионов, один – от Блока Литвина, один – от НУ-НС.