После роста пошлины импорт пойдет через Россию и Беларусь

Министерство экономики Украины прогнозирует переформатирование товарных потоков через Россию и Беларусь после введения 13% надбавки к пошлине на импорт.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«Могут измениться торговые потоки. Если вам будет дороже покупать из тех стран, которые попадают под пошлину, то, конечно, вы можете переориентировать свой спрос на другие страны», – сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Кроме того, замминистра не исключает реэкспорт продукции через страны, с которыми Украина имеет договора о свободной торговле. «Относительно реэкспорта, потенциально возможно все. Я боюсь, что именно так и случится», – сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Также, по его словам, возможен рост теневого рынка. «Если дорого платить, идут куда? В тень!» – сказал он.

По мнению В.ПЯТНИЦКОГО, единственное, что защищает Украину, – это девальвация национальной валюты. «Просто невыгодно везти импорт», – отметил собеседник агентства.

По его словам, на сегодня импорт уменьшился вдвое, но это с учетом и энергетического импорта. «Вы заберите оттуда весь энергетический импорт, и очевидно, что падение товарного импорта еще больше», – добавил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины №923-VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона Украины «О едином таможенном тарифе».

Напомним, 14 января Президент по предложению Кабмина ветировал этот закон, поскольку документ предусматривал, что перечень товаров, ввоз которых облагается дополнительной пошлиной, устанавливает Кабмин. После исправления этой нормы путем передачи такого права парламенту Президент подписал закон.