Реакцию ВТО на надбавку к ввозной пошлине узнаем в мае

Официальную реакцию на введение Украиной 13% надбавки к пошлине на импорт члены Всемирной торговой организации (ВТО), членом которой является Украина, озвучат в мае текущего года.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

По его словам, Украина уже уведомила ВТО о введении надбавки к пошлине на импорт. В.ПЯТНИЦКИЙ сообщил, что в мае состоится заседание Комитета платежного баланса при ВТО. До этого времени будут проведены все необходимые процедуры – Украина обоснует необходимость принятия такой меры и проведет соответствующие консультации.

«Официальную реакцию комитета (платежного баланса ВТО – УНИАН) можно ожидать в мае», – сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

При этом он не исключил, что ВТО может потребовать отмены данного постановления, а некоторые страны могут ввести ответные ограничения относительно украинской продукции.

По словам В.ПЯТНИЦКОГО, традиционно страна берет на себя те или иные обязательства по отмене нарушений, которые были выявлены. «Иной вопрос, что другие страны могут применять относительно нас те или иные ограничения. Но это проходит через процедуру урегулирования спора. На сегодня однозначно сказать, что мы проиграли, я не берусь», – сказал он.

«Реакция на это зависит от того, насколько это (введение надбавки к пошлине на импорт – УНИАН) будет коммерчески важно для этих стран. Если это коммерчески значимо, будет реакция», – сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

При этом он отметил, что перечень товаров, на которые вводится надбавка к пошлине, нелогичный. «Меня удивило, что туда включили ядерные реакторы. Чтобы на полгода вводить пошлину на ядерные ректоры, надо быть уверенным, что сейчас Украина начнет строить или строит новые мощности ядерных электростанций. Более того, они все государственные, а это значит, государственные закупки. Для чего это? Очевидно, что смысла в этом нет никакого», – сказал он, подчеркнув, что на сегодня Украина ничего не строит, поэтому покупать ядерные реакторы не будет.

Также заместитель министра не исключает, что введение пошлины на импорт усложнит дальнейшие переговоры и консультации в рамках ВТО. «Единственное, что это снова проблема для нас с точки зрения дальнейших консультаций в рамках ВТО – не вписывается это в процедуры», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины №923-VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона Украины «О едином таможенном тарифе».

Напомним, 14 января Президент по предложению Кабмина ветировал этот закон, поскольку документ предусматривал, что перечень товаров, на ввоз которых устанавливается дополнительная пошлина, устанавливает Кабмин. После исправления этой нормы путем передачи такого права парламенту Президент подписал закон.