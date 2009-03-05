Минюст ввел «антикоррупционную» телефонную линию

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК поручил Министерству юстиции ввести специальную прямую телефонную линию «Общество против коррупции».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Линия открыта с целью предупреждения и профилактики коррупционных деяний в центральном аппарате Министерства юстиции и территориальных органах юстиции.

Номер телефонной линии - 271-17-86.

Также, по поручению министра юстиции, определен график участия руководства в прямой телефонной линии Министерства юстиции на тему: «Общество против коррупции».

В частности, 9 апреля 2009 года на вопросы граждан будет отвечать первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК.

9 июля 2009 года с гражданами будет общаться заместитель министра юстиции Андрей БОГДАН.

8 октября 2009 года в горячей телефонной линии примет участие заместитель министра юстиции Владимир БОГАТЫРЬ.